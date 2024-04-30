الكشف عن سر الكلمات المتبادلة في المشادة بين صلاح و كلوب

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : يتوقع ليفربول ثالث الدوري الإنكليزي لكرة القدم أن يبقى نجمه الدولي المصري محمد صلاح في صفوفه على الأقل حتى موسمه الأخير معه صيف 2025، وفقًا لتقارير الاثنين.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس وموقع ذي أثلتيك أن صلاح البالغ من العمر 31 عامًا، لم يعط أي إشارة إلى رغبته في الرحيل وأن ليفربول لا يخطط لبيعه.

وكان صلاح تورط في مشاجرة مع مدربه الالماني يورغن كلوب على خط التماس بينما كان يستعد للدخول بديلا في المباراة التي سقط فيها ليفربول في فخ التعادل امام مضيفه وست هام يونايتد (2 - 2) السبت.

وقال صلاح بعد المباراة: "ستكون هناك نيران اليوم إذا تحدثت".

عروض سعودية

ورفض ليفربول عروضًا من الدوري السعودي في بداية الموسم، بينها عرض بقيمة 150 مليون جنيه استرليني من اتحاد جدة.

وسيغادر كلوب النادي في نهاية الموسم، مما أثار تكهنات حول ما يخبئه المستقبل لبعض لاعبيه الكبار.

ومن المتوقع أن تكون السعودية بدعم من صندوق الثروة السيادية السعودي، لاعبًا رئيسيًا في سوق الانتقالات الصيفية لجذب المزيد من النجوم إلى الدوري الذي يضم سلفا أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والسنغالي ساديو مانيه والفرنسي كريم بنزيمة.

ماذا حدث بين كلوب وصلاح؟

كشفت مصادر إنكليزية عن أن ملاسنة صلاح مع كلوب، بدأت حينما حاول المدرب الألماني مصافحة صلاح في لحظات استعداده للمشاركة في المباراة الأخيرة أمام وست هام في الدقيقة 80، ولكن لم يهتم صلاح بمصافحته، ومد إليه أطراف اصابعه، في إشارة إلى شعوره بالغضب من عدم مشاركته أساسياً في المباراة وما سبقها من مواجهات.

فما كان كلوب إلا أن انفعل بشدة، وقال لصلاح "العب مثل الرجال، ودعنا نرى ماذا ستفعل"، مما جعل صلاح ينفعل ويغضب بشدة، ويوجه كلمات قاسية للمدرب الألماني، ولم يتم الكشف عن طبيعة هذه الكلمات، مما دفع كلوب للابتعاد، وتدخل اللاعب داروين نونيز لتهدئة صلاح.

رواية موقع سبورت بايبل

من ناحيته كشف موقع "سبورت بايبل" نقلاً عن قارئ شفاه محترف ما قاله محمد صلاح لمدربه الألماني يورغن كلوب أثناء اشتباكهما خلال مباراة ليفربول وست هام التي انتهت بالتعادل 2-2

قارئ الشفاه هو جون كاسيدي": "عندما حاول كلوب مصافحة صلاح، رد الأخير تحية مدربه بشكل فاتر وقال لا يوجد شيء يمكنني فعله"، وأضاف قارئ الشفاه: "كان رد كلوب غامضاً ولكنه تسبب في غضب صلاح بشدة، ما يشير إلى أن صلاح لم يجهز بالسرعة التي أرادها المدرب"

وبعد أن اقترب كلوب وأثار غضب صلاح، قال النجم المصري في ردة فعله:"سأحصل على بطاقة حمراء، بعد 7 سنوات من خدمة هذا النادي" ثم تدخل المهاجم داروين نونيز لتهدئة الموقف بين اللاعب والمدرب.

ثم تحدث صلاح عن الواقعة أثناء مروره بالمنطقة الخاصة بالإعلاميين وقال: "إذا تحدثت اليوم سأشعلها حريقا"، بينما قال كلوب: "لقد تحدثت مع صلاح بالفعل في غرفة خلع الملابس، وبالنسبة لي انتهى الأمر"

موسم صلاح

وسجل صلاح 24 هدفا هذا الموسم، لكن مستواه تراجع منذ إصابته في كأس الأمم الإفريقية في كانون الثاني (يناير) الماضي. في ظل صيامه عن هز الشباك، انهار موسم ليفربول الذي خرج من المنافسة على لقب الدوري بشكل كبير وأقصي من ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وكأس الاتحاد الإنكليزي.