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لاعب طائرة الأهلي: التتويج بكأس مصر يمثل تحديًا كبيرًا

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ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد عسران، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي،  إن التتويج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك كان بمثابة تحد لجميع ‏عناصر الفريق بعد إخفاق الموسم الماضي، وإن اللاعبين كانت لديهم رغبة قوية في الفوز باللقب. ‎

وأشار عسران إلى أن الفريق في بداية الموسم تعاهد على الفوز بكل الألقاب، وهو ما تحقق بفضل التمسك بشخصية الأهلي التي ‏قادت لتحقيق الرباعية‎.‎

وأكد عسران أن الفريق واجه صعوبات في الاستعداد للبطولة بسبب ضيق الوقت بعد التتويج بالبطولة الإفريقية قبل ثلاثة أيام فقط، ‏ولكن جماهير الأهلي كانت حافزًا كبيرًا للجميع من أجل استعادة الكأس واستكمال مشوار البطولات.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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