لاعب طائرة الأهلي: التتويج بكأس مصر يمثل تحديًا كبيرًا

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد عسران، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، إن التتويج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك كان بمثابة تحد لجميع ‏عناصر الفريق بعد إخفاق الموسم الماضي، وإن اللاعبين كانت لديهم رغبة قوية في الفوز باللقب. ‎

وأشار عسران إلى أن الفريق في بداية الموسم تعاهد على الفوز بكل الألقاب، وهو ما تحقق بفضل التمسك بشخصية الأهلي التي ‏قادت لتحقيق الرباعية‎.‎

وأكد عسران أن الفريق واجه صعوبات في الاستعداد للبطولة بسبب ضيق الوقت بعد التتويج بالبطولة الإفريقية قبل ثلاثة أيام فقط، ‏ولكن جماهير الأهلي كانت حافزًا كبيرًا للجميع من أجل استعادة الكأس واستكمال مشوار البطولات.‏