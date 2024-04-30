المقاولون: نتعرض لمؤامرة لهبوط النادي.. وهذا ما يفعله اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب محمد عادل المشرف العام على المقاولون العرب، عن غضبه من ما يواجهه فريقه في الوقت الحالي، مؤكدا أن النادي يتعرض لمؤامرة من أجل الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وخسر المقاولون العرب في المباراة الماضية أمام سموحة بهدف دون رد، في مواجهة شهدت جدلا تحكيميا، بعد إلغاء هدف للمقاولون في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال محمد عادل في لقاء تلفزيوني عبر قناة الشمس: "نتعرض لمؤامرة من أجل هبوط نادي المقاولون العرب للدرجة الثانية ولا أعلم من خلفها، وهذا أمر حزين للغاية".

وأضاف: "خاطبنا الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تعيين حكام دوليين لإدارة مبارياتنا في الدوري، لتجنب الأخطاء، ولكن اتحاد الكرة لا يقف بجانبنا، ولا يرد علينا".

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