موقف بيلينجهام من مباراة العودة بين ريال مدريد و بايرن ميونخ

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تفاصيل إصابة جود بيلينجهام التي تعرض لها في مباراة الأمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل ريال مدريد مع بايرن ميونخ بنتيجة 2-2 أمس الثلاثاء وسجل هدفي الملكي فينيسيوس فيما أحرز ثنائية الفريق البافاري ساني وهاري كين.

أضاف أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: بيلينجهام تعرض لإصابة آثرت عليه بشكل كبير، ولم نرى أفضل نسخى له، لكن الأربعاء المقبل سيكون جاهزا بشكل تام وسنستعيد أفضل نسخة منه.

وتابع مدرب ريال مدريد أن فينيسيوس تطور في التسديد بعدما سجل هدفين أمام بايرن ميونخ من الممكن أن يلعب كمهاجم لقد تعلم الأن التحرك بشكل جيد دون كرة.

واصل تصريحاته أن مباراة بايرن ميونخ كانت صعبة مؤكدا أنه الفريق لم يقدم نسخة جيدة من مستواه أمام الفريق البافاري رغم تقديم جهد رائع.

فينيسيوس يدخل قائمة هدافي ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ودخل فينيسيوس قائمة هدافي ريال مدريد التاريخيين في دوري أبطال أوروبا في النسخة الحديثة، والتي جاءت على النحو التالي:



105 هدف — كريستيانو رونالدو.

78 هدف — كريم بنزيما.

66 — راؤول جونزاليس.

20 — رودريجو.

20 هدف — فينيسيوس.

وأحرز النجم البرازيلي 47٪ من أهدافه في دوري أبطال أوروبا، في أدوار خروج المغلوب بواقع 3 في دور الـ16 و2 ربع النهائي، و4 في نصف النهائي، وهدف وحيد في لقاء النهائي.

رقم مميز لتوني كروس

حيث أفادت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن الألماني توني كروس متوسط ميدان النادي الملكي، حافظ على سجله خاليًا من الهزائم أمام البايرن منذ رحيله عن الفريق إلى الميرنجي في 2014.

وخطف المايسترو توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الأنظار في مباراة بايرن ميونخ والتي جمعت بينهما أمس، وذلك بعد تحكمه في رتم المباراة وإيقاع الملكي عبر تمريراته الطولية والعرضية المميزة وفتح المساحات يمينا ويسارا من ضمنها هدف ريال مدريد الأول لـ فينيسيوس.

ومن الجدير بالذكر أن تمريرات كروس كسرت الخطوط بـ 15 تمريرة متفوقا على أي لاعب في الملعب خلال مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.

كما أن الدولي الألماني كان أكثر من لمس الكرة بـ 98 مرة، ويعتبر أكثر من مرر كرات بـ 79 تمريرة صحيحة من 82، بالإضافة إلى أن أكثر لاعب قدم تمريرات في الثلث الأخير من الملعب بـ 16 مرة، ولم تتوقف أرقامه المميزة عند ذلك بل استحوذ على الكرة بعد استعادتها 7 مرات والأكثر اعتراضا للكرات 4 مرات، وصنع 3 فرص محققة للتسجيل.



أنشيلوتي أمام بايرن ميونخ

حقق أنشيلوتي خلال مشواره التدريبي في تحقيق الفوز على بايرن ميونخ 6 مرات والتعادل في 3، بواقع 4 انتصارات مع ميلان واثنان مع ريال مدريد.

ونجح ريال مدريد في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه وذلك قبل مباراة الإياب على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الإسباني يوم الأربعاء 8 مايو، حيث يسعى الميرنجي لتسهيل مهمته للعبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

