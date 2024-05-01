إنجاز تاريخي في انتظار هاري كين من بوابة ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - واصل النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، تألقه في الموسم الحالي بتسجيل هدف جديد في مرمى فريق ريال مدريد الإسباني.

وتمكن الدولي الإنجليزي من تسجيل هدفًا، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، بين بايرن ميونخ وريال مدريد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2023-2024.

ليرفع هاري كين رصيده إلى 43 هدفًا، بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة في 43 مباراة، لعبها مع العملاق البافاري في مختلف المسابقات بالموسم الحالي.

هاري كين

وأصبح النجم الإنجليزي المخضرم، هداف النسخة الحالية من البطولة الأوروبية برصيد 8 أهداف، متساويًا مع كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

هاري كين أمام إنجاز تاريخي

وينتظر هاري كين إنجاز تاريخي، حيث يحتاج هدفًا واحدًا ليصبح أفضل هداف إنجليزي، في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 29 هدفًا، ليتساوى مع واين روني، أسطورة فريق مانشستر يونايتد، الذي سجل 30 هدفًا.

ويحتل هاري كين المركز الثاني في قائمة الهدافين الإنجليز برصيد 29 هدفًا، خلف روني، ويتفوق على رحيم سترلينج، نجم فريق مانشستر سيتي السابق وتشيلسي الحالي 27 هدفًا.

هاري كين

وسيكون لدى مهاجم بايرن ميونخ، فرصة لمساوة روني في عدد الأهداف أو تخطيه عندما يحل ضيفًا أمام ريال مدريد، مساء الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويتطلع كين، لتحقيق أول لقب في مسيرته مع فريق بايرن ميونخ، وتزيين أرقامه الفردية المذهلة في موسمه الأول مع الفريق.

رقم مميز لتوني كروس



وفي سياق أخر، أفادت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن الألماني توني كروس متوسط ميدان النادي الملكي، حافظ على سجله خاليًا من الهزائم أمام البايرن منذ رحيله عن الفريق إلى الميرنجي في 2014.

وخطف المايسترو توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الأنظار في مباراة بايرن ميونخ والتي جمعت بينهما أمس، وذلك بعد تحكمه في رتم المباراة وإيقاع الملكي عبر تمريراته الطولية والعرضية المميزة وفتح المساحات يمينا ويسارا من ضمنها هدف ريال مدريد الأول لـ فينيسيوس.

ومن الجدير بالذكر أن تمريرات كروس كسرت الخطوط بـ 15 تمريرة متفوقا على أي لاعب في الملعب خلال مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.

كما أن الدولي الألماني كان أكثر من لمس الكرة بـ 98 مرة، ويعتبر أكثر من مرر كرات بـ 79 تمريرة صحيحة من 82، بالإضافة إلى أن أكثر لاعب قدم تمريرات في الثلث الأخير من الملعب بـ 16 مرة، ولم تتوقف أرقامه المميزة عند ذلك بل استحوذ على الكرة بعد استعادتها 7 مرات والأكثر اعتراضا للكرات 4 مرات، وصنع 3 فرص محققة للتسجيل.



أنشيلوتي أمام بايرن ميونخ

حقق أنشيلوتي خلال مشواره التدريبي في تحقيق الفوز على بايرن ميونخ 6 مرات والتعادل في 3، بواقع 4 انتصارات مع ميلان واثنان مع ريال مدريد.

ونجح ريال مدريد في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه وذلك قبل مباراة الإياب على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الإسباني يوم الأربعاء 8 مايو، حيث يسعى الميرنجي لتسهيل مهمته للعبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.