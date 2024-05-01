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دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره بروسيا دورتموند الألماني، في إطار منافسات الدور نصف النهائي ببطولة .

ويستضيف فريق بروسيا دورتموند نظيره باريس سان جيرمان اليرم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "سيجنال إيدونا بارك" بألمانيا.

وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة، مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى والتي تجمع بين فريقي الإسباني ضد بايرن ميونخ الألماني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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