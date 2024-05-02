الأهلي يحدد موقف الشناوي من لقاء الجونة

ياسر رشاد - القاهرة -

تاكد غياب محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي عن مباراة فريقه أمام الجونة والمقرر لها يوم السبت القادم في الدوري الممتاز.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها الشناوي في الساعات الماضية استمرار معاناته من الآلام في السمانة، مما منعه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويسعى الجهاز الطبي للأهلي برئاسة أحمد جاب الله، لتجهيز الشناوي قبل مواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 18 مايو الجاري في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.

وعاد الشناوي مؤخرا من الإصابة في الكتف، وشارك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بعد غياب دام لاكثر من 3 شهور، قبل أن يتعرض للإصابة جديدة في عضلة السمانة.

ويلتقي الأهلي مع الجونة في السابعة مساء السبت القادم، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة ٢-١، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.