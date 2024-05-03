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إبراهيم سعيد يكشف كواليس الحديث مع أفشة بعد أزمة الاعتراض على كولر

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ياسر رشاد - القاهرة - قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج +90، أن محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليس من اللاعبين أصحاب الأزمات أو المشاكل، بل يرغب في المشاركة بشكل أساسي مع النادي الأهلي فقط.

وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات عبر برنامج بلس 90 :" أفشة بعد حديثي بالأمس عن استبعاده من مباراة الأهلي والإسماعيلي وتغريمه مبلغ مالي بسبب حديثه مع كولر، أنه فضل إمام عاشور عليه، تلقيت اتصال من اللاعب، وأكد لي أن ذلك لم يحدث، وأن كل القصة أنه يرغب في المشاركة فقط مع الأهلي بصفة منتظمة وبشكل أساسي"..

وأضاف إبراهيم سعيد:" أفشة أكد لي في اتصال هاتفي أنه يرغب في التواجد بشكل أساسي حتى يكون له دور في منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وأنه لا في فى أن يكون هناك مشاكل أو أزمات له داخل النادي، وأنه يحترم مارسيل كولر المدير الفني".  

ويذكر أن  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استطاع أمس الفوز أمام الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الـ 20 من مسابقة بهدفين مقابل هدف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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