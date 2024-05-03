إبراهيم سعيد ينتقد أداء عبد الله السعيد ويؤكد"نسي الكوره "

ياسر رشاد - القاهرة - قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج +90، أن عبد الله السعيد حتى الآن مستواه بعيد تمامًا مع نادي الزمالك منذ انتقاله للفريق خلال فترة الانتقالات الماضية.

وقال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج بلس 90 :" عبد الله السعيد بعيد تمامًا عن كرة القدم ، وللأسف ناسي الكورة مع نادي الزمالك، وتشعر أنه لم ينسجم مع الفريق".

وأضاف:" عبد الله السعيد بعيد عن المستوى اللي كلنا نعرفه عنه والأزمة فين محدش عارف، ولو حد شايف أن عبد الله السعيد الصفقة الأفضل في الزمالك يبقى مش حقيقي، لأن عبد الله السعيد كأنه مش موجود في الزمالك".

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استطاع الفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد سجله أحمد سيد "زيزو".