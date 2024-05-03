بينهم شيكابالا.. الزمالك يعلن غياب 3 نجوم عن نهائي الكونفدرالية

أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن غياب محمود شيكابالا وثنائي الفريق الكروي الأول عن مباراة نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال طبيب الزمالك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة النادي: “محمود “شيكابالا”، قائد الفريق، تعرض لإصابة قوية في العضلة الأمامية”.

وتابع: “مدة غياب قائد الأبيض عن الملاعب لمدة من 4 لـ 6 أسابيع، وذلك بسبب البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه في الوقت الحالي وسيكون خارج الحسابات في مباراة نهائي الكونفدرالية، أمام نهضة بركان المغربي”.

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وواصل طبيب الزمالك: “مصطفى شلبي اشتكى من العضلة الضامة بينما عانى الزناري من ألم في العضلة الخلفية، بعد تعرضهما للإصابة في لقاء البنك الاهلي بمسابقة الدوري المصري”.

وأردف: “الزناري كان يرغب في استكمال المباراة رغم إصابته بشد في العضلة الخلفية ولكن كنا نريد الحفاظ عليه خوفا من تفاقمها”.

وأكمل طبيب الزمالك: “إصابة مصطفى شلبي قوية ومن الصعب تواجد الثنائي في مباراة الذهاب لنهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي”.

واختتم الدكتور محمد أسامة: “بدأنا اليوم وضع برنامج علاجي وتأهيلي لثنائي الفريق، من أجل أن يلحقا بإياب نهائي الكونفدرالية”.

وتأهل فريق الزمالك إلى مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لملاقاة نظيره نهضة بركان المغربي في شهر مايو الحالي.