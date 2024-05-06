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راضى الجعايدى للوفد: مباراة الاهلى والترجى متكافئة والفريقان استحقا الصعود للنهائي

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث راضي الجعايدي نجم الكرة التونسية السابق عن المباراة المرتقبة بين الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تأهل المارد الأحمر إلى النهائي بعد تخطي عقبة مازيمبي الكونغولي فيما صعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

أكد راضي الجعايدي في تصريحات خاصة للوفد أن مباراة الأهلي والترجي ستكون قوية بين فريقين كبيرين في أفريقيا مضيفا أن الفريقين استحقا التأهل إلى نهائي دوري الأبطال.

أضاف راضى الجعايدي أنه يتمنى أن نرى مباراة نهائية تليق بحجم الفريقين لما لهما من باع كبير في القارة الأفريقية.

وتابع الجعايدي أن المباراة ستكون صعبة على الطرفين مؤكدا أنه ليس هناك فريق له الأفضلية، لما يملكه الأهلي والترجي من عناصر مميزة.

ويلتقي الأهلي مع الترجي يوم السبت الموافق 18 مايو الجاري في تونس على أن تكون مباراة العودة بالقاهرة السبت الذي يليه الموافق 25 من الشهر نفسه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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