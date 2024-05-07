اخبار الرياضه

وكيل كاسونجو : اللاعب يعشق الزمالك ولم يشكوه ويريد التواجد مع الجماهير في استاد القاهرة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وكيل أعمال الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن اللاعب لم يشكو النادي مطلقًا.

إقرأ أيضًا..

وتابع وكيل كاسونجو تصريحات للاعب في تصريحات خاصة لـ "بلس 90" مع الإعلامي أمير هشام على قناة النهار: "أحب نادي الزمالك وأنا واحد من جماهيره ومن محبيه حتى وإن لم أكن لاعبًا له في الوقت الحالي".

وأضاف: "أنا لم أشكو نادي الزمالك ولن أشكوه، وأنا لاعب ارتديت قميص الفريق وأعشق النادي وجماهيره، وأحاول التواجد في استاد القاهرة معهم لمؤازرة الفريق".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا