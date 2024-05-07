"نقطة تفصله عن اللقب".. الهلال يفوز على الأهلي بثنائية في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن فريق الهلال السعودي من تحقيق الفوز على حساب نظيره أهلي جدة، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال 28 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدفي فريق الهلال في اللقاء كلا من، اللاعب ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 52 من عمر المباراة، ومالكوم فيليبي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وأحرز هدف أهلي جدة الوحيد في اللقاء اللاعب فراس البريكان، في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى النقطة 86، ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي، وبات على بعد نقطة واحدة من التتويج بلقب الدوري السعودي بشكل رسمي.

وتوقف رصيد أهلي جدة عند النقطة 55 في المركز الثالث بجدول الترتيب.