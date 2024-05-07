ميدو: الزمالك رفض التعاقد مع علي معلول

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، عن مفاجأة بشأن رفض القلعة البيضاء ضم علي معلول، لاعب الأهلي قبل عدة مواسم، وتحديدًا قبل انتقاله إلى المارد الأحمر.

وينتهي عقد معلول مع الأهلي في نهاية الموسم الحالي، ولم يتم تحديد موقفه من الاستمرار أو الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وقال ميدو، في تصريحات بقناة "المحور": "علي معلول قبل انتقاله للأهلي بموسم واحد، تم عرضه على الأهلي والزمالك، والناديين حينها لم يوافقا على ضمه".

وأضاف نجم منتخب مصر السابق: "الوكيل عرض معلول على القطبين في نفس التوقيت، ولكن الأهلي والزمالك كانا لا يريدان التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الظهير الأيسر".

وتابع: "في الموسم التالي الأهلي قرر التعاقد مع علي معلول، لأن سيد معوض كان اقترب من الاعتزال الأحمر كان يرغب في ضم لاعب جيد".

واختتم ميدو تصريحاته بالقول: "لما تقارن معلول بسيد معوض، تجد أن سيد معوض أقوى وأفضل دفاعيًا، وحال المقارنة بينهما في أفضل مستوياتهما سأختار سيد معوض".