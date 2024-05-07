جهاد جريشة: محمد معروف كان فائق وظهر بإمتياز خلال مواجهة الأهلي والاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي، أن محمد معروف حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، كان فائق وقدم مباراة مميزة للغاية.

وتابع جريشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "معروف كان على مستوى عالٍ خلال المباراة، وركلة الجزاء الأولى للأهلي صحيحة وكان في وضع زاوية جيد للرؤية".

وأضاف جهاد جريشة: "ركلة جزاء الأهلي الثانية صحيحة ولا يوجد فيها جدال رغم أنها أصعب من اللعبة الأولى، ولقطة كريستوفر مابولولو مهاجم الاتحاد أثبتت تركيز الحكم".

واستطرد الخبير التحكيمي: "طرد مابولولو صحيح خاصةً أن اللعب كان تدخل عنيف واستوجب الكارت الأحمر، ومحمد معروف أجاد بامتياز في المباراة".

وقال: "محمود البنا في مباراة الزمالك وسموحة كان غير موفق ولكنه من الحكام الأفضل بجانب محمد عادل ومحمد معروف وأمين عمر، وهم مرشحين لنهائيات كأس العالم".