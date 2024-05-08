ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق بايرن ميونخ مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره ريال مدريد، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

تُذاع المباراة عبر قناتي BeinSports HD1 & BeinSports HD2.

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “أليانز أرينا”.

وتأهل فريق يال مدريد على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي بعد التعادل 4-4 بنتيجة المباراتين، والتخطي بركلات الترجيح.

وتغلب بايرن ميونخ، على نظيره آرسنال الإنجليزي أيضًا، عندما فاز بثلاثية مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

معلق مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

سيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة عبر قناة BeinSports HD1.

وسيعلق حسن العيدروس على أحداث المباراة عبر قناة BeinSports HD2.