صراع البقاء يشتعل بين أسوان ودكرنس بدوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الأربعاء في الرابعة والنصف من عصر منافسات الجولة التاسعة الاخيرة للمجموعة الثانية بدورى المحترفين للهروب من الهبوط بدورى القسم الثاني ب ويتنافس فريقا أسوان ودكرنس لبقاء أحدهما فريق بدوري المحترفين.

مباريات الجولة التاسعة الاخيرة للمجموعة الثانية بدورى المحترفين:

1- جمهورية شبين × أسوان

يصطدم فريق أسوان صاحب المركز الرابع بقيادة تامر ابو جبل برصيد 35 بفريق جمهورية شبين صاحب المركز السادس بقيادة احمد جمعه برصيد 25 نقطة، على ملعب الجمهورية، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة الاخيرة للمجموعة الثانية بدورى المحترفين .

نتيجة مباراة الدور الأول :

وحقق فريق جمهورية شبين الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

نتيجة الجولة الماضية :

وشهدت الجولة الماضية هزيمة جمهورية شبين من فريق وي بثلاثية، وخسر أسوان على ملعبه من فريق مكادى بهدفين مقابل هدف.

2- مصر للمقاصة × دكرنس

يلتقي فريق دكرنس صاحب المركز الخامس بقيادة حسن موسى برصيد 33 نقطة مع فريق مصر للمقاصة صاحب المركز التاسع بقيادة طارق حجاج برصيد 12 نقطة ، على ملعب الاسيوطي سبورت، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة الاخيرة للمجموعة الثانية بدورى المحترفين .

نتيجة مباراة الدور الأول :

وحقق فريق دكرنس الفوز بثلاثية مقابل هدف في الدور الأول .

3- ابو قير للاسمده × وي

يلتقي فريق ابو قير للاسمده متصدر المجموعة بقيادة محمد عطيه برصيد 45 نقطة مع فريق وي صاحب المركز الثالث بقيادة هاني العقبي برصيد 39 نقطة، على ملعب نادي ابو قير، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة الاخيرة للمجموعة الثانية بدورى المحترفين .

نتيجة مباراة الدور الأول :

حقق فريق ابو قير الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

نتيجة الجولة الماضية :

وشهدت الجولة الماضية وي الفوز بثلاثية نظيفة على فريق جمهورية شبين بينما فاز فريق ابو قير للاسمده على فريق دكرنس بهدفين نظيفين.

4- بترول أسيوط × النصر للتعدين

يلعب فريق بترول أسيوط وصيف المجموعة بقيادة احمد عبد المقصود برصيد 40 نقطة مع فريق النصر للتعدين متذيل المجموعة بقياده محمد صلاح برصيد 11 نقطة، على ملعب نادي البترول، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة الاخيرة للمجموعة الثانية بدورى المحترفين ..

نتيجة مباراة الدور الأول :

وحقق فريق البترول الفوز بثلاثية مقابل هدف في الدور الأول .

نتيجة الجولة الماضية :

شهدت الجولة الماضية فوز فريق النصر للتعدين على فريق مصر للمقاصة بثلاثية مقابل هدف بينما تعادل فريق بترول اسيوط مع فريق النجوم بهدف لمثله.

5- مكادى × النجوم

ويعد هذا اللقاء تحصل حاصل بعد هبوط الفريقين إلي دوري القسم الثاني فريق مكادى صاحب المركز السادس بقيادة محمود ابراهيم برصيد 26 نقطة مع فريق النجوم صاحب المركز الثامن بقيادة شاكر عبد العال برصيد 19 نقطة، على ملعب خالد بشارة، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة الاخيرة للمجموعة الثانية بدورى المحترفين .

نتيجة مباراة الدور الأول :

وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول

ترتيب مجموعة الهبوط بدوري المحترفين بعد الجولة الثامنة :

1- ابو قير للاسمده 45 نقطة

2- بترول أسيوط 40نقطة

3- وي 39نقطة

4- أسوان 35 نقطة

5- دكرنس 33 نقطة

6- مكادى 26 نقطة

7- جمهورية شبين 25 نقطة

8- النجوم 19 نقطة

9- مصر للمقاصة 12 نقطة

10- النصر للتعدين 11نقطة