شوبير: ''محمود الخطيب غير من نظرة الناس في لاعب كرة القدم''

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق مقدم البرامج أحمد شوبير، على اللقطة التي جمعت بين ثنائي الأهلي إمام عاشور وعمر كمال قبل مباراة أمس ضد الاتحاد السكندري، وترديد الدعاء.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "عجبني قبل مباراة أمس بثوان، لقطة إمام عاشور وعمر كمال، وهم يرددون دعاء معين وهذا هو شكل لاعب كرة القدم في مصر، الذي تغير بسبب محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي، كذلك من نظرة الناس له".

وأضاف: "مع بداية شهرة محمود الخطيب، أعطى انطباعا للناس في الشارع وأمام الشاشات وفي الصحافة، عن شكل لاعب كرة القدم، الشخص المؤدب الذي لا يخطئ وأي أسرة تتمنى أن يكون ابنها مثل محمود الخطيب، وحتى هذه اللحظة ما زال الانطباع موجودا".

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