المنتخب الأوليمبي يفاضل بين عروض ودية استعدادا لمعسكر يونيو

ياسر رشاد - القاهرة - يحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم على عقد جلسات مستمرة بمقر اتحاد الكرة وذلك للمفاضلة بين عدد من المباريات الودية الدولية المعروضه عليه خلال معسكر يونيو المقبل ضمن تجهيزاته للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .



ويبحث البرازيلى ميكالى المدير الفني مع معاونيه تياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب المدير الادارى وليونياردو مخطط الأحمال وجواو محلل الاداء العروض الودية بما يتناسب مع أهمية المرحلة المتبقية من الإعداد خاصة مع وضوح الرؤية وحسم أسماء المتأهلين للمعترك الأوليمبي الكروي .



وشهدت الفترة الماضية مشاركة محمود حرب فى ورش عمل مع لجان من مسئولى اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا تخللها معاينة الفنادق وملاعب التدريب المقرر استضافتها مباريات المنتخب الأوليمبي.



وأوقعت قرعة الأولمبياد الفراعنة فى المجموعة الثالثة مع إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيك ويتأهل من المجموعة منتخبان يلتقيان مع المتأهلان من المجموعة الرابعة بنظام المقص .. وتضم المجموعة الرابعة منتخبات : اليابان ، وباراجواي، ومالي.