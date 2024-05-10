معلق مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية

يقدم موقع “كورة 365″، معلق مباراة الفريق الكروي الأول الزمالك ونهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2023 – 2024.

وسيواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية يوم الأحد الموافق 12 مايو الجاري.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في المقرر لها في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب بركان البلدي.

معلق مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية

ومن المقرر أن يقوم بالتعليق على مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية، المغربي جواد بده والمصري محمد فوزي.

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قائمة الزمالك لمباراة نهضة بركان

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – معاذ علاء الدين.

الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – أحمد فتوح.

الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – سيد عبد الله “نيمار” – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر – إبراهيما نداي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى “زيزو”.

الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.

الجدير بالذكر أن لقاء العودة بين فريق الأبيض ونظيره المغربي في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.