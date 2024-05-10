غياب نيمار.. فينيسيوس يتصدر قائمة البرازيل في كوبا أمريكا 2024

أعلن المدرب دوريفال جونيور، المدير الفني منتخب البرازيل، عن قائمة الفريق التي ستخوض المعسكر الذي يسبق بطولة كوبا أمريكا 2024.

وشهدت قائمة البرازيل، غياب كل من نيمار، كاسيميرو، جابرييل خيسوس، وأنتوني.

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وجاءت قائمة البرازيل الأخيرة على النحو التالي:

اليسون – بينتو – إيدرسون – دانيلو – يان كوتو – غوليرمي ارانا -ينديل – بيرالدو – ميليتاو – دابريل ماجالياس – ماركينيوس – أندرياس بيريرا – برونو جيمارياش – دوجلاس لويز – جواو جوميز و لوكاس باكيتا – إندريك – ايفانيلسون جابريل مارتينيلي – رافينها – رودريجو – سافينيو – فينيسيوس.

وجاءت نتائج قرعة بطولة كوبا أمريكا 2024 كالتالي:

المجموعة الأولى: الأرجنتين، بيرو، تشيلي، كندا أو ترينيداد وتوباخو.

المجموعة الثانية: المكسيك، الإكوادور، فنزويلا، جامايكا.

المجموعة الثالثة: أمريكا، أوروجواي، بنما، بوليفيا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، كولومبيا، باراجواي، هندوراس أو كوستاريكا.

وستقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية النسخة 48 من البطولة، خلال الفترة بين 20 يونيو وحتى 14 يوليو 2024.