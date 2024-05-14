الامارات | الوصل والشارقة يضعان قدماً في نصف نهائي كأس السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات فريقا الوصل والشارقة على بعد خطوة من التأهل إلى الدور نصف النهائي لمسابقة «كأس الإمارات» لكرة السلة، عقب فوز الوصل على حساب ضيفه الوحدة (91-86)، فيما فاز الشارقة على مضيفه الظفرة (95-71)، أول من أمس، في ذهاب الدور ربع النهائي.

ويتجدد حوار الفرق الأربعة يوم غدٍ في موقعتي الإياب، إذ يبحث الوصل والشارقة عن تأكيد انتصارهما، وضمان التأهل إلى «المربع الذهبي»، بينما يطلبها الوحدة والظفرة بشعار الفوز بنتيجة أكبر من مباراة الذهاب وانتزاع بطاقة التأهل. وتقدم الوحدة في الربعين الأول والثاني بفارق أربع نقاط بنتيجة (48-44)، لكن الوصل نجح في قلب تأخره وحسم المباراة لمصلحته خلال الربعين الثالث والرابع بواقع (17-16 و30-22).

بدوره نال الشارقة الأفضلية بنتائج الفترات الثلاث الأولى بواقع (24-19 و30-18 و27-13)، فيما اكتفى الظفرة بنيل الأفضلية في الفترة الرابعة (17-14).