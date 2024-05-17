بطولة إسبانيا: مواجهة نارية بين بيتيس وسوسييداد لمقعد في الدوري الأوروبي

الرياص - اسماء السيد - برشلونة: يتحوّل الصراع في الدوري الإسباني لكرة القدم في المرحلة 37 قبل الأخيرة، إلى جبهتي التأهل إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) ومعركة تفادي الهبوط.

وبعد أن تُوّج ريال مدريد باللقب، حسم برشلونة، جيرونا وأتلتيكو مدريد التأهل الى دوري أبطال أوروبا وأتلتيك بلباو إلى يوروبا ليغ، فيما تأكد هبوط ألميريا وغرناطة، الا أنّ المعارك لم تنته بعد.

يحتدم الصراع بين ريال سوسييداد السادس (57 نقطة) وريال بيتيس السابع (56)، من أجل التأهل الى يوروبا ليغ الموسم المقبل عندما يتواجهان الأحد في إشبيلية.

ويبرز قلق لدى أصحاب الارض من جاهزية لاعبَي الوسط إيسكو وغيدو رودريغيس، بعد أن تعرّض كلاهما لكدمات خلال التعادل على أرض لاس بالماس 2 2 الخميس.

وقال التشيلي مانويل بيليغريني مدرّب بيتيس "إنها مباراة مهمة للغاية، لدينا فرصة خوضها على أرضنا وسنحاول إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن".

وخطف ريال سوسييداد الفوز على فالنسيا 1 0 الخميس ليتجاوز بيتيس في سلّم الترتيب ويضمن مشاركته القارية للموسم الخامس تواليًا، لكن يبقى عليه ان يؤكد هوية المسابقة التي سيُشارك بها.

وتألق الحارس الاسباني أليكس ريميرو بمواجهة فالنسيا وسيكون من دون شك ركيزة فريقه في اللقاء الذي بيعت جميع تذاكره.

مصير قادش على المحك

ومع أنّه لا يمرّ في أفضل أحواله هذا الموسم، لكنّ قادش تمكن من تحقيق فوزين متتاليين 1 0 ليتمسّك بأمله في البقاء حيث يحتل المركز الثامن عشر ويمني النفس بأعجوبة تُبعد شبح الهبوط عنه.

يتخلّف بفارق أربع نقاط عن مايوركا السابع عشر ومنطقة الأمان. يستضيف لاس بالماس الرابع عشر الأحد، علمًا أنّ الأخير لم يحصد أي فوز في 12 مباراة بـ "لا ليغا".

وفي حال تمكّن قادش من الفوز، فستكون حظوظه بالبقاء قائمة في الجولة الأخيرة من الموسم، رغم أنّ مصيره ليس تمامًا بين يديه لتلافي مصير غرناطة وألميريا.

في المقابل، يدور صراع شديد على مراكز التأهل من الدرجة الثانية في ظل تقارب كبير بين العديد من الفرق في مراكز الطليعة.

وفي الوقت الحالي، يتقدم ريال بلد الوليد وليغانيس السباق للتأهل المباشر قبل مرحلتين على نهاية الموسم، فيما ينخرط إيبار وإسبانيول في المعركة ايضًا.

الأنظار نحو تشافي

يستضيف برشلونة نظيره رايو فايكانو المتعثر الأحد وسط تركيز كبير على مدربه تشافي هرنانديس.

قرّر لاعب الوسط التاريخي للبلاغراونا سابقًا أن يبقى على رأس الفريق الكاتالوني بعدما كان سبق أن أعلن الرحيل في منتصف الموسم، بعد أن انهكته الوظيفة على حدّ تعبيره.

لكن بعد أن سلّط الضوء على المعاناة المالية في برشلونة، ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أنّ رئيس النادي جوان لابورتا كان مستاء ولم يرافق الفريق في رحلته الى ألميريا التي انتهت بفوز برشلونة 2 0 الخميس.

ويبحث برشلونة عن ضمان المركز الثاني على حساب جاره جيرونا الذي يتخلّف عنه بأربع نقاط، وفي حال استطاع رايو فايكانو تحقيق مفاجأة الاحد، فلا شك انّ ذلك سيجعل لابورتا مستاء أكثر.

ولا يُعدّ رئيس برشلونة من أصحاب الشخصيات الهادئة، وسبق أن حصلت العديد من الامور الغريبة في النادي الذي شهد تقلبات عدّة تفوق امكانية حصول تطوّر جديد في قضية تشافي.