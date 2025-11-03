فان دي فين وسبينس اعتذرا لفرانك عن تجاهله عقب خسارة توتنهام

الرياص - اسماء السيد - لندن : اعتذر المدافعان الهولندي ميكي فان دي فين ودجيد سبينس لمدربهما الدنماركي توماس فرانك عن تجاهله عقب خسارة توتنهام أمام جاره تشلسي 0 1 السبت في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وذلك وفق ما كشف الإثنين.

ووجهت صافرات الاستهجان للاعبي توتنهام من قبل جماهيرهم، بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز لمباراة بيتية رابعة تواليا بالخسارة أمام جاره.

ويعتبر فان دي فين الذي بدأ المباراة وهو يرتدي شارة القائد، وسبينس من بين أفضل لاعبي فريق فرانك في البداية المتقلبة للمدرب الدنماركي.

لكن اللاعبين تجاهلا مدربهما بعد نهاية مباراة السبت ومرا بجانبه من دون الاستماع إليه وهو يطالبهما بتحية الجمهور.

وكشف مدرب برنتفورد السابق "جاء ميكي وجيد إلى مكتبي أمس وقالا إنهما يريدان الاعتذار عن هذا الموقف. لم يرغبا في أن يبدو الأمر سيئا أو أن يتم تفسير ما حصل بشكل سيء في هذا العالم الإعلامي الجميل".

وتابع "بالتالي، لم يكن هناك أي إهانة لي أو للفريق. كانا فقط محبطين من أدائنا ومن صيحات الاستهجان التي أطلقت خلال المباراة".

على الرغم من نتائجه السيئة على أرضه، يحتل توتنهام المركز الخامس في الدوري الممتاز، ولم يُهزم في أي من المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن في دوري أبطال أوروبا.

وفي حال فوزه على أرضه الثلاثاء ضد كوبنهاغن الدنماركي، سيعزز توتنهام حظوظه بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الثانية فقط في ستة أعوام.

ومن خلال فوزه بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي، حجز سبيرز مكانه في دوري الأبطال لهذا الموسم وعوض شيئا من نتائجه الكارثية في الدوري الممتاز حيث احتل المركز السابع عشر في أسوأ ترتيب له منذ مغادرته دوري الأضواء موسم 1976 1977.