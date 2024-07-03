الحكومة البرازيلية تصدر قانونا جديدا لأسطورة السامبا بيليه.. ما التفاصيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تخصص البرازيل، يوم وطني للاحتفال بأسطورة كرة القدم بيليه، لأنه أحرز هدفه رقم 1000 في ذلك اليوم عام 1969.

وأعلنت الحكومة البرازيلية، أمس الثلاثاء، إصدار الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، قانونا يقضي بتكريم بيليه الفائز مع منتخب السامبا بلقب كأس العالم 3 مرات، وفقا لوكالة الأنباء الروسية.

وحددت الحكومة البرازيلية، يوم 19 نوفمبر من كل عام للاحتفال ببيليه، نظرا إلى أن هذا اليوم هو الذي سجل فيه هدفه رقم 1000 من ركلة جزاء في فوز فريقه سانتوس على فاسكو دي جاما 2-1 على استاد ماراكانا.

ويعد بيليه اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم، الذي حقق بطولة كأس العالم 3مرات، السويد 1958، تشيلي 1962، المكسيك 1970، كما أنه الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، بالمشاركة مع مواطنه نيمار دا سيلفا.