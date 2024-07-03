شكرا لقرائتكم خبر الأرجنتين تسعى لتكريس العقدة أمام الإكوادور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد 3 أعوام من مواجهتهما في دور الثمانية بالنسخة الماضية لبطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم، يتجدد الموعد مرة أخرى بين منتخبي الأرجنتين والإكوادور، حينما يلتقيان في الدور نفسه بالنسخة الحالية المقامة في الولايات المتحدة.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الإكوادوري مساء اليوم، على ملعب (إن آر جاي) بمدينة هيوستن، حيث يطمح كلاهما لحجز مقعد بالمربع الذهبي في كوبا أمريكا 2024.

وصعد المنتخب الأرجنتيني (حامل اللقب) للأدوار الإقصائية في البطولة عقب صدارته ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة، إثر فوزه 2 / 0 على كندا وبيرو، و1 / 0 على تشيلي.

في المقابل تأهل منتخب الإكوادور لمرحلة خروج المغلوب، بعدما حل في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية، حيث خسر 1 / 2 أمام فنزويلا بالجولة الافتتاحية، قبل أن يتغلب 3 / 1 على جامايكا، ثم تعادل دون أهداف مع المكسيك، في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.

ويأمل منتخب الأرجنتين في مواصلة عروضه المثالية في النسخة الحالية للبطولة، بعدما أحرز 5 أهداف، ولم يتلق أي هدف في لقاءاته الثلاثة بمرحلة المجموعات.

كما يرغب المنتخب الأرجنتيني في مواصلة سلسلة انتصاراته، بعد فوزه في لقاءاته الثمانية الأخيرة بجميع البطولات، حيث استقبلت شباكه هدفين فقط في تلك السلسلة.

ولم تجد الأرجنتين أي صعوبة في اجتياز منافسيها بدور الثمانية في كوبا أمريكا خلال النسخ الثلاث الأخيرة للمسابقة، حيث أحرز اللاعبون 9 أهداف خلالها ومني مرماها بهدف وحيد.

ويعود آخر انتصار للأرجنتين على الإكوادور في المسابقة إلى النسخة الماضية، عندما فاز فريق المدرب ليونيل سكالوني 3 / 0، قبل أن يشق طريقه نحو التتويج باللقب للمرة الـ15 في تاريخه.

وربما تشهد المباراة عودة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي لمنتخب بلاده، بعدما غاب عن لقاء بيرو بسبب معاناته من إصابة عضلية في ساقه اليمنى، خاصة بعد مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية أخيرا.

من جانبه ورغم تراجع منتخب الإكوادور للدفاع في معظم فترات لقائه ضد المكسيك بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، حقق هدفه الأساسي بالصعود لدور الثمانية، بفارق الأهداف أمام المكسيكيين، الذين حلوا في المركز الثالث بالرصيد نفسه من النقاط.

ويستعد منتخب الإكوادور لتسجيل ظهوره الثاني على التوالي في دور الثمانية بكوبا أمريكا، فيما تعد هذه هي المرة الثالثة التي يصعد خلالها لهذا الدور بالمسابقة خلال النسخ الأربع الأخيرة.

ويحلم الإسباني فيليكس سانشيز، مدرب الإكوادور، بقيادة فريقه للدور قبل النهائي في كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ نسخة 1993، لا سيما بعد خسارة الفريق لقاءاته الثلاثة الأخيرة بهذا الدور.

