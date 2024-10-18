الامارات | الشارقة يهزم النصر بثنائية كمارا وكايو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق الشارقة إلى دور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم على حساب مستضيفه النصر بعد فوزه بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد آل مكتوم في دبي.

ولم يجد «الملك» صعوبة تذكر في تحقيق الانتصار، حيث كان الطرف الأفضل والأكثر خطورة على مدار شوطي اللقاء. في حين ظهر أصحاب الأرض بأداء غير مقنع وكانت صفوفهم متباعدة. كما أن مهاجمهم علي مبخوت افتقد التمويل واستسلم للرقابة من خط دفاع الضيوف.

وانتظر الشارقة حتى الدقيقة 58 ليسجل هدف التقدم الذي حمل توقيع المهاجم عثمان كمارا. وفي غمرة محاولات أصحاب الأرض للبحث عن التعادل، أضاف المتألق كايو لوكاس هدف الاطمئنان لفريقه في الدقيقة 82.