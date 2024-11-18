الامارات | رياضيون: «الأبيض» لن يفرّط في نقاط مباراة قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رياضيون إن مهمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام المنتخب القطري في المباراة التي ستجمعهما، غداً، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، ضمن الجولة السادسة في الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ستكون صعبة لكنها ليست مستحيلة، وإنه لا خيار أمام «الأبيض» سوى الفوز، مؤكدين أن المنتخب الوطني بإمكانه تكرار فوزه على «العنابي»، بعد أن تغلب عليه في لقاء الذهاب الذي أقيم في الدوحة بنتيجة 3-1.

وحدّد الرياضيون خمس خطوات فنية سيحتاج إليها «الأبيض» للفوز على «العنابي»، وتعزيز حظوظه في المنافسة على نيل إحدى بطاقتَي التأهل إلى كأس العالم، مشيرين إلى أن هذه الخطوات هي: «وضع خطة فنية مناسبة، بجانب التركيز الذهني الجيد للاعبين، وثبات التشكيل واختيار اللاعبين الأكثر جاهزية، فضلاً عن القراءة الجيدة من قبل المدرب البرتغالي، باولو بينتو، لمجريات المباراة، والتدخل في الوقت المناسب».

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز في مباراة الغد يشكل دفعة كبيرة للمنتخب الوطني في مشواره نحو التأهل للمونديال، ونثق بأن (الأبيض) لن يفرط في نقاط مباراة قطر، التي تكمن صعوبتها في كونها مصيرية للمنتخبين في سباق التأهل».

ويوجد المنتخب الوطني في المركز الثالث لمنتخبات المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، متساوياً مع نظيره القطري الذي يحلّ في المركز الرابع، فيما يتصدّر المنتخب الإيراني ترتيب المجموعة بـ13 نقطة، ويحلّ المنتخب الأوزبكي في المركز الثاني بـ10 نقاط.

الأمور واضحة

اعتبر المدرب الإماراتي، عيد باروت، أن الأهم في مثل هذه التصفيات هو النتيجة وحصد النقاط، مشيراً إلى أن مدرب المنتخب، باولو بينتو، غامر في مباراة قيرغيزستان الأخيرة، وأن هذه الجرأة كانت إيجابية، وقادت المنتخب إلى الفوز بثلاثية نظيفة، مؤكداً أن المنتخب مطالب في مباراته أمام قطر بالاستقرار أكثر على التشكيل الأساسي، إلا في حال كان هناك لاعبون يشعرون بالتعب فإن المدرب بإمكانه إراحتهم.

وأضاف عيد باروت: «شهدنا في الفترة الأخيرة العديد من المؤشرات الإيجابية في المنتخب، سواء على صعيد اللاعبين الجدد الذين انضموا حديثاً، أو حتى اللاعبين الذين لا يلعبون أساسيين في أنديتهم، لكنهم كانوا مميزين مع المنتخب».

وأشار إلى أنه متفائل «على الرغم من أن المباراة ليست سهلة، لكنها في الوقت ذاته ليست مستحيلة»، معتبراً أنه في ظل التنافس الكبير بين المنتخبين الإماراتي والقطري، فإن من الصعب التكهن بنتيجة المباراة، خصوصاً أن كلا المنتخبين كان قد حقق الفوز في مباراته الأخيرة على أرضه، ورفع رصيده إلى سبع نقاط.

مفترق طرق

وصف اللاعب الدولي السابق والمشرف على المنتخب الوطني سابقاً، الدكتور حسن سهيل، مباراة المنتخب أمام ضيفه القطري بـ«المصيرية»، وتعد مفترق طرق، خصوصاً أن المنتخبين يتساويان في عدد النقاط، بجانب تقاربهما في المستوى الفني، لذلك فإن الفائز في هذه المباراة سينضم إلى المنتخبين الإيراني والأوزبكي في سباق التأهل إلى المونديال.

وأكد أن «الأبيض» ليس أمامه خيار سوى الفوز في هذه المباراة للحفاظ على حظوظه في التأهل، مطالباً اللاعبين بالتركيز الجيد، بجانب قيام المدرب بينتو باختيار اللاعبين المناسبين، ووضع خطة هجومية تساعد المنتخب على الفوز.

وقال حسن سهيل: «نطالب اللاعبين بالهدوء، لأن المنتخب الذي سيدخل المباراة بشكل هادئ وتركيز سيكون هو الأقرب إلى الفوز».

وأضاف: «رغم أن المنتخب القطري يضم لاعبين مميزين، إلا أن منتخبنا الوطني قادر على تكرار سيناريو الفوز عليه».

الهدوء والتركيز

من جهته، قال عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم سابقاً، اللاعب الدولي السابق إبراهيم صالح سمبيج، إن لاعبي المنتخب مطالبون بالهدوء والتركيز والقتال طوال المباراة، وصولاً إلى تحقيق الفوز، مشدداً على أهمية استقرار المستوى الفني للمنتخب، وأن يتبع المدرب بينتو الأسلوب نفسه الذي خاض به مباراته الأخيرة أمام قيرغيزستان.

وأضاف: «يجب على لاعبي المنتخب الثقة بأنفسهم وبإمكاناتهم الفنية، خصوصاً أن المنتخب سبق أن فاز على نظيره القطري في الدوحة».

وشدد إبراهيم صالح على أن المباراة ستكون صعبة، خصوصاً أن منتخب قطر متميز، وهو بطل آسيا في النسختين الأخيرتين، ويبحث بدوره عن الفوز، وتعزيز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل.

الخطوات الفنية الـ 5

- وضع خطة فنية مناسبة.

- التركيز الذهني الجيد للاعبين.

- ثبات التشكيل واختيار اللاعبين الأكثر جاهزية.

- القراءة الجيدة من قبل المدرب بينتو لمجريات المباراة.

- التدخل الفني في الوقت المناسب.

لا إصابات في صفوف المنتخب قبل مواجهة «العنابي»

يؤدي المنتخب الوطني لكرة القدم، عند السادسة من مساء اليوم، تدريبه الختامي على ملعب جامعة نيويورك في أبوظبي، استعداداً لمواجهة قطر، غداً، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في الجولة السادسة من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، علماً بأن المنتخب كان قد انتظم في تدريباته اليومية عقب مباراته الأخيرة أمام قيرغيزستان، التي فاز فيها بثلاثة أهداف نظيفة ضمن الجولة الخامسة.

وعلمت «الإمارات اليوم» أنه لا توجد إصابات في صفوف المنتخب، وأن جميع اللاعبين يؤدون تدريباتهم بجدية وتركيز.

وركّز الجهاز الفني للمنتخب، خلال التدريبات الأخيرة، على تجهيز لاعبيه، والعمل على ثبات التشكيل الأساسي، كما عكف على تعزيز الجوانب الإيجابية، ومعالجة السلبيات التي ظهرت في مباراة قيرغيزستان.

من جانب آخر، يؤدي منتخب قطر تدريبه الختامي عند السابعة والنصف من مساء اليوم على استاد آل نهيان.

وكان مدرب منتخب قطر، ماركيز لوبيز، قد استدعى اللاعب عبدالله يوسف، إثر تعرّض عبدالله اليزيدي لإصابة في الكاحل، خلال مباراة قطر الأخيرة أمام أوزبكستان.