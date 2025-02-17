شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة يزور قنوات أون بحضور محمد يحيى لطفى رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري قنوات أون سبورتس وكان في استقباله محمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة.

وأثنى هاني أبو ريدة على قنوات أون سبورتس وأهميتها في الشارع الرياضي والكروي على وجه التحديد، وأيضا التطورات التي شهدتها القناة في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الإعلام الرياضي ممثلًا في قنوات أون سبورت وبما تقدمه يمثل أهمية كبيرة في تقدم ورقي الرياضة في مصر، وأن الإعلام جزء أساسي من تقدم صناعة كرة القدم خاصة والرياضة بشكل عام.

جدير بالذكر أن الشركة المتحدة للرياضة تتولى تطوير قنوات أون سبورت المرئية والمسموعة ضمن جهود المتحدة للرياضة في دعم وتطوير الرياضات المختلفة، وتقديم محتوى رياضي عالمي للمشاهدين في مصر والوطن العربي، عبر شبكة قنوات أون سبورتس.