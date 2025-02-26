الامارات | المخضرم سيليتش يواصل مفاجآته في "تنس دبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل المخضرم الكرواتي مارين سيليتش المصنف 187 عالمياً، مفاجآته في بطولة "سوق دبي الحرة" لتنس الرجال، بالإطاحة بالمصنف 27 على العالم الأسترالي ألكسي بوبيرن، بفوز سيليتش بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة جاءت نتائجها (5-7 و6-3 و6-4)، في لقاء جمعهما اليوم الأربعاء، لحساب الدور الـ 16، في البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 33 على ملاعب "سوق دبي الحرة" في منطقة القرهود بدبي، وتبلغ إجمالي جوائزها 3.7 ملايين دولار.

واحتاج سيليتش (31 عاماً)، إلى ساعتين و15 دقيقة لتخطي بوبيرن، وحجز مقعده في الدور ربع النهائي الذي ينطلق غداً.

وفجر سيليتش مفاجأة من العيار الثقيل في أولى أدوار النسخة الحالية، بفوزه على المصنف الثامن عالمياً الأسترالي أليكس دي مينور بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (6-2 و 3-6 و6-3) في مباراة امتدت لساعتين و18 دقيقة.