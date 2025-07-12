الامارات | «الإمارات للدراجات الهوائية» يتألق في طوافي النمسا وفرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع فريق «الإمارات إكس آر جي»، رصيده من الإنجازات في طواف النمسا للدراجات الهوائية، بعدما نجح دراجه المكسيكي الشاب إيزاك ديل تورو، أول من أمس، في الفوز بالمرحلة الثانية من السباق، فيما حافظ زميله فيليكس غروزشارتنر، على صدارة الترتيب العام بعد حلوله رابعاً.

وشهدت المرحلة تنافساً قوياً في الأمتار الأخيرة، تمكن خلالها ديل تورو، من تجاوز «إي جي أوغست» من فريق «إينيوس غريناديرز» بانطلاقة قوية في آخر 200 متر، محققاً فوزه الثالث هذا الموسم، في أول ظهور له منذ احتلاله المركز الثاني في طواف إيطاليا «جيرو دي إيطاليا» في مايو الماضي. وأسهم ثنائي الفريق، فلوريان فيرميرش، وجوليوس جوهانسن، في ضبط وتيرة السباق والإبقاء على المجموعة المتقدمة تحت السيطرة، ما مكن الفريق من دخول الصعود الأخير، مسافة 2.4 كيلومتر بمتوسط انحدار 7%، في مقدمة المنافسة.

واحتفظ غروزشارتنر، بصدارة الترتيب العام، بينما حل رافال ماجكا ثانياً، وصعد ديل تورو، إلى المركز الرابع بعد فوزه بالمرحلة.

وفي طواف فرنسا، استعاد البلجيكي تيم ويلينز، من فريق «الإمارات إكس آر جي» أول من أمس، قميص النقاط المنقّط من زميله تادي بوجاتشار، بعد أداء قوي عبر منطقة نورماندي، حيث تنازل بوجاتشار، المتصدر السابق للتصنيفات العامة والنقاط، عن القمصان الثلاثة بعد المرحلة السادسة، محافظاً على طاقته تحضيراً للنهاية المرتقبة في المرحلة السابعة.