تصفيات مونديال 2026: فنلندا تحقق فوزا ثمينا على ليتوانا

الرياص - اسماء السيد - هلسنكي : حقق المنتخب الفنلندي فوزا ثمينا على ضيفه الليتواني 2 1 الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

ورفعت فنلندا التي حافظت على آمالها بالتأهل إلى العرس الكروي بانتصارها الثالث، رصيدها إلى 10 نقاط بالتساوي مع هولندا من 4 مباريات التي تحلّ ضيفة على مالطا في وقت لاحق، وبولندا الثانية من 5 مباريات.

ويسافر المنتخب الفنلندي إلى أمستردام الأحد لمواجهة نظيره الهولندي، فيما تحلّ بولندا ضيفة على ليتوانيا.

يضمن الفريق المتصدر فقط تأهله المباشر الى النهائيات المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فيما يخوض صاحب المركز الثاني مواجهة الملحق.

وبعد سلسلة من ست هزائم تواليا مع نهاية 2024، أدت إلى احتلال فنلندا قاع مجموعتها في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، تسلم المدرب الدنماركي جاكوب فريس زمام الامور الفنية على مدار الأشهر التسعة الماضية.

واستهل الفنلنديون التصفيات بفوز على مالطا 1 0، قبل أن يحصدوا أربع نقاط من مبارياتهم الثلاث التالية (فازوا على بولندا 2 1).

الشهر الماضي، أعقبت هزيمتهم الودية أمام جارتهم النروج وديا هزيمة في بولندا 1 3.

على ملعب هلسنكي الأولمبي، تقدمت ليتوانيا بعد عمل جماعي لتصل الكرة إلى ارتور دولتشنيكوف مررها عرضية داخل منطقة الجزاء وتابعها المدافع بيوس تشيرفيس المندفع من الخلف تسديدة قوية فشل الحارس في صدها (25).

وأدرك المنتخب الفنلندي التعادل مع بداية الشوط الثاني، بعدما استغل بنجامان كرمال دربكة داخل المنطقة المحرمة وتابع كرة من مسافة قريبة في الشباك، تم تأكيده في غرفة حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" بعدما الغي بداعي التسلل.