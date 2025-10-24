بطولة فرنسا: مرسيليا للحفاظ على الصدارة بعد الكبوة القارية

الرياص - اسماء السيد - باريس : يسعى مرسيليا للحفاظ على صدارته بعد كبوته القارية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يسافر إلى لنس في رحلة محفوفة بالمخاطر السبت، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

لم تكن بداية النادي الجنوبي بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو دي تزيربي مشجعة، حيث تعرض لهزيمتين في الجولات الثلاث الأولى أمام رين 0 1 في مستهل مبارياته وليون بالنتيجة ذاتها في المرحلة الثالثة، وتخللهما الفوز على باريس اف سي 5 2.

انتفض لاحقا مرسيليا وحقق 5 انتصارات تواليا سمحت له بالارتقاء إلى صدارة "ليغ1" برصيد 18 نقطة متقدما بفارق نقطة عن باريس سان جرمان حامل اللقب في المواسم الاربعة الماضية.

وهي المرة الاولى منذ عام 2014 التي يتصدر فيها مرسيليا الدوري بعد 8 جولات.

كما كشّر بطل فرنسا 9 مرات عن أنيابه، فدك شباك منافسيه بأربعة أهداف أو أكثر في ثلاث مباريات، منها فوزه الساحق على لوهافر 6 2 الاسبوع الماضي، في مباراة شهدت تسجيل المهاجم الانكليزي مايسون غرينوود لرباعية "سوبر هاتريك"، ليحتل المركز الثاني في صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 6 أهداف.

فوز نادر على سان جرمان

وفي حين أعلن مرسيليا عن عزمه على المنافسة على اللقب هذا الموسم بفوز نادر على سان جرمان 1 0 في المرحلة الخامسة، عزز انتصاره في عقر داره برباعية نظيفة على أياكس الهولندي في الجولة الثانية من المسابقة القارية الام حظوظه بمشوار قوي.

توقفت سلسلة انتصاراته بخسارته في دور المجموعة الموحدة على أرض سبورتينغ لشبونة البرتغالي 1 2 في الجولة الثالثة الأربعاء.

ونجح بطل أوروبا عام 1993 الذي كان يسعى إلى تحقيق فوزه السادس تواليا في مختلف المسابقات، في لشبونة في التقدم بهدف البرازيلي إيغور بايشاو، إلّا ان طرد مدافعه الإيطالي إيمرسون بالمييري بالبطاقة الصفراء الثانية قبل نهاية الشوط الأول (45+2)، أعاد خلط الاوراق ومنح الأفضلية لاصحاب الأرض.

قال دي تزيربي الذي أبدى استياءه من التحكيم "هناك هزائم وثم هناك هزائم أخرى. هذه المباراة ستمنحنا المزيد من الفخر والثقة بأنفسنا".

واضاف "أمامنا مباراة صعبة قادمة ضد لنس. علينا التعافي سريعا، بدنيا وذهنيا. علينا تقديم أداء قوي".

وبدوره، استهل لنس المنافسة بقوة حيث لم يتعرض للهزيمة سوى أمام ليون 0 1 في مستهل مبارياته، وسان جرمان 1 2 في المرحلة الماضية، ليحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة، علما أن بامكانه تجاوز مرسيليا في حال فوزه عليه.

وترك بيار ساج، الذي أُقيل من تدريب ليون في منتصف الموسم الماضي رغم فترة ناجحة قضاها معه، انطباعا فوريا على دكة بدلاء لنس، بعدما حلّ بدلا من البلجيكي ويل ستيل.

ويعوّل لنس على مهاجمه فلوريان توفان الذي سبق له ارتداء قميص مرسيليا في حوالي 300 مباراة بين عامي 2013 و2021. كوفيء على أدائه المتميز منذ انتقاله إلى أقصى شمال فرنسا قادما من أودينيزي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية، بالعودة إلى صفوف المنتخب الفرنسي في وقت سابق من هذا الشهر.

ديمبيليه تحت المجهر

وستكون الأنظار شاخصة على عثمان ديمبيليه، الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، عندما يخوض سان جرمان مباراته أمام مضيفه بريست السبت، حيث تتاح له فرصة التقدم إلى الصدارة في حال عاد بالنقاط الثلاث كونه يلعب قبل المواجهة المرتقبة بين لنس ومرسيليا التي تقام في ختام الأمسية.

عاد ديمبيليه (28 عاما) إلى الملاعب للمرة الاولى منذ فوزه بالجائزة الفردية الأكثر شهرة في كرة القدم منتصف الأسبوع، فسجل هدفا في غضون ثلاث دقائق من دخوله أرض الملعب خلال فوز سان جرمان الساحق على باير ليفركوزن الألماني 7 2 في الجولة الثالثة من دوري الأبطال.

وواصل النادي الباريسي بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي العلامة الكاملة في المسابقة القارية الام مع 9 نقاط من 3 مباريات.

ويأمل ديمبيليه، الغائب عن الملاعب لأكثر من ستة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب بلاده، في أن يكون جاهزا لمواجهة بريست الذي دك شباكه بسبعة أهداف خلال مسيرته، جاءت جميعها في الموسم الماضي.

في المقابل، يدرك بريست صعوبة مهمته أمام فريق لم يتمكن من الفوز عليه في آخر 32 مباراة خاضها ضده في جميع المسابقات، حيث يعود آخر انتصار له إلى كانون الثاني/يناير 1985.