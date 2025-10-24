الوداد البيضاوي يتعاقد مع الدولي زياش في صفقة انتقال حر

الرياص - اسماء السيد - الدار البيضاء (المغرب) : أعلن نادي الوداد البيضاوي ثاني الدوري المغربي لكرة القدم الخميس تعاقده مع لاعب الوسط المهاجم الدولي حكيم زياش في صفقة انتقال حر.

ونشر الوداد صورة على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا) لزياش بقميص النادي أمام لوحة عليها شعار الأندية الستة التي دافع عنها خلال مسيرته الاحترافية (هيرينفين وتونتي وأياكس الهولندية وتشلسي الانكليزي وغلطة سراي التركي والدحيل القطري).

وعلق الوداد على الصورة التي نشرها الدولي المغربي بدوره على حسابه في إنستغرام عليها "طال الانتظار... حكيم زياش في الوداد".

وكان زياش البالغ من العمر 32 عاما من دون ناد منذ انتهاء ارتباطه بالدحيل في نهاية الموسم الماضي بعدما انضم الى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية قادما من غلطة سراي لمدة نصف موسم مع إمكانية التمديد.

ولم يشأ النادي القطري تجديد عقد اللاعب الذي خاض 13 مباراة (9 في الدوري ومباراتان في كأس قطر ومثلهما في كأس الأمير) واكتفى بتسجيل هدف واحد وصنع إثنين فقط.

ويأتي انتقال زياش الى صفوف الوداد البيضاوي مع اقتراب نهائيات كأس الأمم الإفريقية في المغرب (من 21 كانون الأول/ديسمبر الى 18 كانون الثاني/يناير) حيث يسعى الى العودة الى صفوف "أسود الأطلس" بعدما تألق معهم في مونديال قطر 2022 حيث كان بين أبرز صناع "الانجاز التاريخي" ببلوغ دور الاربعة واحتلال المركز الرابع.

وذكرت تقارير إعلامية ان زياش وقع عقدا حتى عام 2027 مع خيار التمديد حيث سيلعب الى جانب المخضرم نور الدين أمرابط الذي انتقل الى صفوف الوداد في فترة الانتقالات الصيفية عشية مونديال الأندية في الولايات المتحدة.

وبدأ زياش مسيرته في عام 2015 مع نادي هيرينفين قبل أن يلعب لأندية تفينتي وأياكس الذي توج معه بألقاب الدوري والكأس والكأس السوبر الهولندية عام 2019 .

وخاض زياش تجربة ناجحة جدا في الدوري الإنكليزي في صفوف تشلسي عام 2020 وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 2021.

ولعب زياش معارا مع غلطة سراي الذي انضم إليه رسميا موسم 2023 2024 بعد فترة إعارة من تشلسي، مكتفيا في نصف الموسم بلعب 11 مباراة فقط (5 في الدوري و3 في الدوري الأوروبي ومباراتين في ملحق دوري أبطال أوروبا، ومباراة واحدة في كأس تركيا). وتوج زياش مع النادي التركي بلقب الدوري في عامي 2024 و2025 والكأس السوبر التركية عام 2023.