دورة طوكيو: الإصابة تحرم ريباكينا خوض نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : انسحبت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا قبل مباراتها في نصف نهائي دورة طوكيو اليابانية (500 نقطة) في كرة المضرب السبت، ما منح التشيكية ليندا نوسكوفا بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة السويسرية بيليندا بنتشيتش.

وكانت بنتشيتش (13 عالميا) قد تغلبت على الأميركية صوفيا كينن في مباراة من ثلاث مجموعات في نصف النهائي الآخر.

وضمنت ريباكينا، المولودة في موسكو والمصنفة ثانية في الدورة، تأهلها إلى بطولة رابطة اللاعبات المحترفات (دبليو تي ايه) الختامية الجمعة.

قالت ابنة السادسة والعشرين وبطلة ويمبلدون 2022، بعد انسحابها من مواجهة نصف النهائي أمام نوسكوفا المصنفة سادسة "أنا آسفة جداً لعدم قدرتي على اللعب اليوم. أعاني من مشاكل في الظهر هذا الأسبوع ولا يمكنني اللعب بنسبة 100%".

تابعت "أشعر بخيبة أمل لأن جماهيري لن تراني اليوم، لكن آمل أن أراكم العام المقبل".

وكانت المصنفة السابعة عالميا قد حجزت البطاقة الثامنة والأخيرة إلى بطولة رابطة اللاعبات المحترفات المقررة في الرياض (1 8 تشرين الثاني/نوفمبر)، بعد فوزها على الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو بمجموعتين دون رد في ربع النهائي.

من جهتها، وصلت بنتشيتش، بطلة أولمبياد طوكيو 2021 والمصنفة خامسة، إلى نهائي الأحد بعد فوزها على كينن 7 6 (7 5)، 3 6، 6 2 في مباراة متقلبة استغرقت ساعتين و15 دقيقة.