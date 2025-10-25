بياستري يحافظ على هدوئه رغم حلوله في المركز الثاني عشر في تجارب جائزة المكسيك

الرياص - اسماء السيد - مكسيكو : حافظ الأسترالي أوسكار بياستري، متصدر ترتيب بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، على هدوئه ورباطة جأشه رغم إنهائه التجارب الحرة الجمعة في المركز الثاني عشر، في يوم آخر مخيب للآمال استعداداً لجائزة المكسيك الكبرى.

وقال بياستري (24 عاما)، إنه ليس قلقاً بشأن مركزه في الترتيب، إذ لم يقم بجولة قوية على إطارات لينة وخزان منخفض الوقود في سيارة ماكلارين خلال تجارب مزدحمة شهدت ظروفاً زلقة على حلبة "أوتودرومو هيرمانوس رودريغيس".

وقال الأسترالي "كانت الأمور جيدة"، علماً أن تقدمه المريح بفارق 34 نقطة في صدارة الترتيب تقلّص خلال الجولات الخمس الأخيرة، ليصبح متقدماً بفارق 14 نقطة فقط على زميله في الفريق البريطاني لاندو نوريس، و40 نقطة على بطل العالم أربع مرات الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) الذي كان متأخراً بـ104 نقاط سابقاً.

وأضاف: "لفتي على إطارات لينة بوقود منخفض كانت متوسطة... جربنا الكثير من الأمور، واطلعنا على ما نجح وما لم ينجح، وبشكل عام شعرت أن الأمور كانت معقولة".

وقد أمضى وقتاً في اختبار اللفات الطويلة على إطارات لينة، مشيراً إلى أن هذه البيانات ستكون مفيدة له في تجارب السبت التأهيلية وسباق الأحد.

وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بإمكانية منافسة فيرستابن، الذي تصدّر التوقيتات أمام شارل لوكلير سائق فيراري، أجاب بتفاؤل: "نعم، أعتقد ذلك. ستكون المنافسة محتدمة، كما هي دائماً، لكن لدينا سيارة جيدة".

وكعادته، بدا بياستري هادئاً في أجواء المكسيك الحارة وعلى ارتفاعها العالي، وأكد الخميس أنه يركز فقط على نفسه وعلى الأمور التي يمكنه التحكم بها.

وقال: "من الواضح أن الأسابيع القليلة الماضية كانت أصعب، لكنني ما زلت أشعر أنني بحالة جيدة. المنافسة محتدمة، وكانت كذلك طوال الموسم، لكن كما هو الحال في مثل هذه الأمور، ستكون هناك لحظات من التوتر والضغط".

ترتيب الفترة الثانية من التجارب الحرة:

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:17.392 دقيقة (34 عدد اللفات)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:17.545 (32)

أندريا كيمي أنتونيلي (إيطاليا/مرسيدس) 1:17.566 (27)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:17.643 (31)

لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) 1:17.692 (30)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:17.829 (33)

يوكي تسونودا (اليابان/ريد بول) 1:17.883 (31)

فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:17.938 (29)

كارلوس ساينس (إسبانيا/وليامس) 1:17.939 (34)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:17.954 (30)

ليام لاوسون (نيوزيلندا/آر بي) 1:18.218 (32)

أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:18.232 (31)

استيبان أوكون (فرنسا/هاس) 1:18.266 (31)

إسحاق حجار (فرنسا/آر بي) 1:18.281 (30)

غابريال بورتوليتو (البرازيل/ساوبر) 1:18.323 (30)

نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/ساوبر) 1:18.348 (29)

أوليفر بيرمان (بريطانيا/هاس) 1:18.442 (34)

فرانكو كولابينتو (الأرجنتين/ألبين) 1:18.721 (31)

ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:18.855 (31)