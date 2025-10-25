بطولة إنكلترا: سندرلاند يُسقط تشلسي ويرتقي الى المركز الثاني موقتا

الرياص - اسماء السيد - لندن : قاد المهاجم الدولي المغربي شمس الدين الطالبي فريقه سندرلاند العائد هذا الموسم الى دوري الاضواء، الى فوز لافت على تشلسي بطل العالم في عقر دار الأخير 2 1 السبت في المرحلة التاسعة من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وبدأ تشلسي المباراة بطريقة مثالية عندما افتتح الجناح الارجنتيني اليخاندرو غارناتشو باكورة اهدافه مع فريقه منذ انتقاله اليه مطلع الموسم الحالي قادما من مانشستر يونايتد، عندما تلقى كرة في العمق من البرتغالي بيدرو نيتو فسددها قوية زاحفة بيسراه مرت بين ساقي حارس سندرلاند الهولندي روبين رويفز (4).

ورد سندرلاند الصاعد هذا الموسم الى الدرجة الممتازة عبر مهاجمه الفرنسي ويلسون ايزيدوا من مسافة قريبة بعد دربكة امام المرمى (22).

وكان سندرلاند ندا عنيدا لتشلسي في الشوط الثاني على الرغم من سيطرة واضحة لاصحاب الارض، لكن الضيوف وجهوا الضربة القاضية في الثواني الاخيرة من المباراة عندما سار المهاجم الهولندي براين بروبي بالكرة من منتصف الملعب وانتظر المساعدة قبل ان يمرر كرة متقنة باتجاه الطالبي، بديل البوركينابي برتران تراوريه (65)، فسددها زاحفة بعيدا عن متناول حارس تشلسي الاسباني روبرت سانشيس (90+3) مانحا فريقه فوزا رائعا.

ورفع سندرلاند رصيده الى 17 نقطة وصعد الى المركز الثاني مؤقتا، في حين بقي تشلسي سابعا برصيد 14 نقطة وقد يتراجع في حال نجحت الفرق التي تلاحقه في الفوز.

وفي مباراة ثانية، تغلب نيوكاسل على ضيفه فولهام 2 1.

وافتتح نيوكاسل التسجيل عن طريق جناحه ادي مورفي مستغلا خطأ فادحا من مدافع فولهام النيجيري كالفن باسي فانتزع الكرة منه على مشارف المنطقة واودعها الشباك (18).

وعادل فولهام عن طريق الصربي ساشا لوكيتش برأسية متابعا كرة مرتدة من العارضة (56)، لكن الكلمة الاخيرة كانت لنيوكاسل الذي سجل له قائده البرازيلي برونو غيمارايش هدف الفوز في الدقيقة الاخيرة.