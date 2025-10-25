دورة فيينا: سينر الى النهائي الثامن هذا الموسم

الرياص - اسماء السيد - فيينا : بلغ الإيطالي يانيك سينر المصنف ثانيا عاميا المباراة النهائية لدورة فيينا في كرة المضرب (500 نقطة) بفوزه على الأسترالي أليكس دي مينور 6 3 و6 4 السبت في نصف النهائي.

وهي المباراة النهائية الثامنة لسينر البالغ من العمر 24 عاما، هذا الموسم حيث توج بثلاثة ألقاب بينها بطولتا أستراليا وويمبلدون، أولى وثالثة البطولات الأربع الكبرى، إضافة الى دورة بكين.

وقال سينر المصنف أول في الدورة النمسوية: "جئت إلى هنا متأخرًا جدا، وحاولت أن أستغل كل يوم بأفضل طريقة ممكنة، وأنا سعيد جدا بالوصول إلى النهائي"، في إشارة الى تعافيه من إصابة تعرض لها في دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة.

وأضاف "لم يكن الوصول إلى النهائي سهلا هنا، لذا أنا سعيد جدا. كنت أحاول تقديم أداء جيد، وأحاول أن أرسل بشكل ممتاز. كانت المجموعة الأولى صعبة جدا، لذا أنا سعيد بفوزي بمجموعتين اليوم".

ويعتبر سينر أول لاعب منذ الصربي نوفاك ديوكوفيتش في 2015 و2016 يخوض ثماني مباريات نهائية في موسمين متتاليين.

خسر الايطالي هذا العام أربع مباريات نهائية أمام الاسباني كارلوس ألكاراس (بطولتا رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز ودورتا روما وسينسيناتي الاميركية لماسترز الالف نقطة)، ويحاول البقاء في المنافسة مع الإسباني على صدارة التصنيف العالمي لنهاية العام.

وسيخوض اللاعبان دورة باريس لماسترز الالف نقطة، الأخيرة هذا الموسم، قبل بطولة الماسترز الختامية "أيه تي بي" في تورينو.

وانسحب سينر بعد معاناته من تقلصات عضلية في بطولة شنغهاي قبل ثلاثة أسابيع، لكنه لم يخسر أي مجموعة حتى الآن خلال مسيرته نحو النهائي في فيينا، حيث توج بلقبها في عام 2023.

ويلتقي سينر في النهائي مع الألماني ألكسندر زفيريف الفائز على الإيطالي الآخر لورنتسو موزيتي 6 4 و7 5.

ويخوض الالماني غدا رابع مباراة نهائية له هذا الموسم، وستكون الثانية بينه وبين سينر هذا العام بعد الاولى في بطولة استراليا المفتوحة عندما كسبها الايطالي بثلاث مجموعات نظيفة.