دورة باريس: سينر يحرز اللقب ويستعيد قمة التصنيف العالمي

الرياص - اسماء السيد - باريس : أحرز الإيطالي يانيك سينر لقب دورة باريس لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب بفوزه على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم 6 4 و7 6 (7 4) الأحد، ما شرّع امامه باب استعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين من الإسباني كارلوس ألكاراس.

وهو اللقب الـ 23 في مسيرة سينر الفائز بأربع بطولات كبرى، حيث سيستعيد المركز الاول في التصنيف العالمي الذي سيصدر الإثنين، بعد قرابة شهرين من تخليه عن القمة لصالح منافسه ألكاراس.

ولم يكن النجاح حليف ألكاراس (22 عاما) في العاصمة الفرنسية حيث خرج من الدور الثاني، لكنه ما زال يملك فرصة انهاء العام في المركز الأول وانتزاعه مجددا من ابن الـ 24 عاما.

ولا يملك ألكاراس الكثير من النقاط للدفاع عنها بخلاف سينر في بطولة "آيه تي بي" الختامية في تورينو التي ستقام من 9 إلى 16 الشهر الحالي، لأن الاخير أحرز اللقب العام الماضي.

وبات سينر، الفائز من دون أن يخسر أي مجموعة، أول إيطالي يحرز اللقب في باريس وتسلم جائزة المركز الاول من يانيك نواه آخر فرنسي يتوج بطلا في احدى بطولات الغراند سلام (رولان غاروس عام 1983)، تحت ناظري مهاجم باريس سان جرمان ديزيريه دويه.

ومرّ سينر الذي حقق لقبه الخامس هذا العام بلحظات متباينة، منها الرائعة بفوزه ببطولتي أستراليا المفتوحة وويمبلدون، والعصيبة بإيقافه لمدة ثلاثة أشهر بعد ثبوت تعاطيه المنشطات، وانسحابه من دورتي سينسيناتي وشنغهاي لماسترز الألف نقطة.

وفي النسخة الأولى من دورة باريس على ملاعب "باريس لا ديفانس أرينا" في نانتير بعد 40 عاما في بيرسي، حقق الإيطالي أفضل نتيجة له في العاصمة الفرنسية، بعدما كان اكتفى ببلوغ الدور ثمن النهائي في عام 2023.

في المقابل، مُني أوجيه ألياسيم (25 عاما) بهزيمته الثانية في ثاني نهائي له في دورات الماسترز الألف نقطة بعد دورة مدريد العام الماضي.

وسمح له مشواره في باريس في تجاوز الإيطالي لورنتسو موزيتي للمركز الثامن الاخير المؤهل إلى البطولة الختامية في تورينو.

ويتقدم الكندي بفارق 160 نقطة عن موزيتي في بداية الاسبوع الذي سيشهد حسم النتيجة لصالح أحدهما.

ومن أجل تجاوز الكندي في اللحظات الأخيرة والتأهل إلى تورينو، يجب على موزيتي الوصول على الأقل إلى نهائي دورة أثينا (250 نقطة) التي ستقام من 2 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر، على أمل خروج أوجيه ألياسيم مبكرا في دورة متز (250 نقطة) والتي ستُقام في التاريخ ذاته.