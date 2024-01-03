حسن اسماعيل رئيس المجلس الاعلى للبيئة سخر المحلل السياسي المعروف الأستاذ حسن إسماعيل من ذهاب بعض السياسيين السودانيين لمقابلة قائد قوات الدعم السريع بأثيوبيا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قال إسماعيل, في حديثه خلال استضافة بقناة طيبة الفضائية: (ماشين يشوفوا ظهور العروس). الجدير بالذكر أن بعض السياسيين بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وبعض قيادات الحرية والتغيير والقيادي بالحزب الإتحادي الأصل إبراهيم الميرغني كانوا قد عقدوا لقاء مع حميدتي أمس الثلاثاء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسن إسماعيل: السياسيين الذين ذهبوا لأثيوبيا لمقابلة حميدتي كل هدفهم: (ماشين يشوفوا ظهور العروس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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