أحال المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة المصرية العليا محاسب بقطاع التمويل بوزارة المالية ، وصاحب شركة دولية شهيرة، واخر يعمل بالتسويق، إلى الجنايات لاتهامه بتقديم وتلقي رشاوي مالية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً وباحث ثان بقطاع التمويل بالإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية – استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولى على مبلغ ١٧٧٢٢٧٣٣,٥٠ جنيه (سبعة عشر مليون وسبعمائة اثنين وعشرين ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين جنيه وخمسين قرش المملوك لوزارة المالية وكان ذلك حيلة بأن استغل موقعه الوظيفي كمسئول عن تأكيد القيود المحاسبية بالجهة آنفة البيان.
وقام المتهم بإنشاء وتأكيد ثمانية قيود محاسبية مخالفة للحقيقة بمنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA) بوزارة المالية تفيد إضافة مبالغ الوحدات لجهات حكومية بأن أضاف مبلغ ٥١٦٠٠٠ جنيه إلى الوحدة الحسابية بهيئة الأوقاف المصرية والوحدة الحسابية الطبية بمصلحة وزارة العدل ومبالغ أخري لهيئات أخري بغير وجه حق.
صدى البلد
كانت هذه تفاصيل خبر استيلاء على نحو 17 مليونا..الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبرى بوزارة المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.