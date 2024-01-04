استيلاء على نحو 17 مليونا..الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبرى بوزارة المالية

أحال المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة المصرية العليا محاسب بقطاع التمويل بوزارة المالية ، وصاحب شركة دولية شهيرة، واخر يعمل بالتسويق، إلى الجنايات لاتهامه بتقديم وتلقي رشاوي مالية.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً وباحث ثان بقطاع التمويل بالإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية – استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولى على مبلغ ١٧٧٢٢٧٣٣,٥٠ جنيه (سبعة عشر مليون وسبعمائة اثنين وعشرين ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين جنيه وخمسين قرش المملوك لوزارة المالية وكان ذلك حيلة بأن استغل موقعه الوظيفي كمسئول عن تأكيد القيود المحاسبية بالجهة آنفة البيان.

وقام المتهم بإنشاء وتأكيد ثمانية قيود محاسبية مخالفة للحقيقة بمنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA) بوزارة المالية تفيد إضافة مبالغ الوحدات لجهات حكومية بأن أضاف مبلغ ٥١٦٠٠٠ جنيه إلى الوحدة الحسابية بهيئة الأوقاف المصرية والوحدة الحسابية الطبية بمصلحة وزارة العدل ومبالغ أخري لهيئات أخري بغير وجه حق.

صدى البلد