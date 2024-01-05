تصفقو وهو زعطكم وعمل فيكم أي حاجة .. البرهان للسياسيين البضحكو وبصفقوا لحميدتي

البرهان في كلمة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمام جنوده بقاعدة جبيت العسكرية بشرق السودان. قال البرهان: حميدتي غاشي أهله عندو دين، دين شنو وهو بسرق وشغال بالدجل ما خلى ليهو فكي وما خلى أم بتاري ما جابو الخرطوم عشان يحققو ليهو النصر. أوجه رسالة للأراجوز الهارب حميدتي: اين كنت مختفياً طوال 8 شهور ولا تستطيع مواجهة أحد. البرهان: أنا مستغرب من السياسيين القاعدين يصفقوا ويضحكوا للارجوز حميدتي، تصفقوا وهو قتلك وقتل أمك وزعطكم وعمل فيكم اي حاجة تصفقوا ليهو؟ الزرقاء ميديا

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