حظي مقطع فيديو متداول حديثاً على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان على تفاعلات واسعة وذلك بعد أن تمت مشاركته على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتاة فلسطينية وهي تعلن مساندتها للسودان في محنته التي يمر بها. وقالت الفتاة التي وصفها المتابعون بالحسناء في كلماتها المؤثرة: (جمعتنا أعلامنا بنفس الشكل واختلفت فقط بترتيب الألوان بالله عليكم لا تنسوا ما تعانيه السودان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء فلسطينية تعلن مساندتها للسودان بكلمات مؤثرة: (جمعتنا أعلامنا بنفس الشكل واختلفت فقط بترتيب الألوان بالله عليكم لا تنسوا ما تعانيه السودان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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