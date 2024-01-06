تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث وجد حظه من السخرية من قبل الجمهور الذي قام بمشاركته على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أفراد من قوات الدعم السريع وهم يحتفلون بليلة رأس السنة داخل إحدى المنازل. وظهر “الدعامة” وهم يأكلون “التورتة” لأول مرة في حياتهم بطريقة غريبة, عرضتهم للسخرية من قبل الجمهور الذي علق ضاحكاً (بالغتوا يا جنجا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أفراد من الدعم السريع يأكلون “التورتة” لأول مرة في حياتهم بطريقة غريبة ويصفونها بــ (عصيدة اللبن) وساخرون: (بالغتوا يا جنجا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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