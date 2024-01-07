جبريل إبراهيم: الذين يرفضون تسليح الشعب يريدونه أعزلاً لا يقوى على الدفاع عن نفسه وعرضه وماله

د. جبريل إبراهيم قال دجبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ووزير المالية بأن الذين يرفضون تسليح الشعب يريدونه أعزلاً لا يقوى على الدفاع عن نفسه وعرضه وماله. الجزيرة – السودان

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