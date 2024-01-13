عبرت الفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني عن استيائها الشديد من المطربتين هبة جبرة, وعشة الجبل وذلك تبادلهن الشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قالت ملكة الدلوكة في مقطع فيديو قامت بتصويره (كلنا صفاقين ورداحين لكن في السوشيال ميديا الصفقة بتبقى صعبة). وطالبت إنصاف مدني جبرة والجبلية بضرورة تحكيم صوت العقل والابتعاد عن التراشق والتلاسن على العلن وأمام الجمهور المتابع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني توجه رسالة ساخنة للمطربتين هبة جبرة وعشة الجبل: (كلنا صفاقين ورداحين لكن في السوشيال ميديا الصفقة بتبقى صعبة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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