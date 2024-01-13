نشرت الحسناء السودانية التي رشحت نفسها للدخول في مسابقة ملكات جمال العالم تسابيح دياب مقطع فيديو حديث عبر حسابها الرسمي على فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد صدمت الحسناء السودانية زميلاتها اللاتي يشاركن معها في المسابقة بأكل قصب السكر. وقالت تسابيح ضاحكة وهي تأكل القصب (لمن دخلت على القرود أدوني علبة فيها قصب) وتابعت: (عندما بدأت أكل القصب استغربوا, مفتكرات إنو القصب أكل مخصص للأفيال فقط). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الحسناء السودانية تسابيح دياب تصدم منافساتها ملكات جمال العالم وتأكل “قصب السكر” وتقول: (مفتكرات إنو القصب أكل مخصص للأفيال فقط) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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