شاهد بالفيديو.. مطربة نوبية تغني أغنية خفيفية بالرطانة بإيقاع سريع وساخرون: (الرطانه برضو عندهم “قونات” لكن محترمات وبي فهم)

حظي مقطع فيديو متداول بغزارة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي السودانية بمشاهدات عالية من قبل المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مطربة نوبية وهي تغني أغنية نوبية خفيفية بالرطانة بإيقاع سريع. تعليقات الجمهور جاءت متباينة ما بين مشيدة وساخرة, وكتب أحدهم ساخراً: ((الرطانه برضو عندهم “قونات” لكن محترمات وبي فهم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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