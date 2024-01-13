شاهد بالصورة والفيديو.. بالنطلون الضيق.. وزيرة “القراية” السودانية الحسناء تخطف قلوب المتابعين بإطلالة مبهرة ونيولوك جديد

خطفت إعلامية سودانية شهيرة الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت الإعلامية تغريد الخواض, في إطلالتها الحديثة وهي ترتدي بنطلون ضيق. وحظي فيديو الإعلامية الملقبة بوزيرة “القراية” السودانية بمشاهدات ومشاركات عالية وسط تعليقات متغزلة في جمالها الملفت. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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