حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بتفاعلات واسعة وصلت لأرقام كبيرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع راقصتين قدمن فواصل من الرقص المثير خلال حفلة “طمبور” بالولاية الشمالية. https://www.facebook.com/reel/1116679932850627 رقصات الحسناوات أشعلت مواقع التواصل التي انفجر متابعيها بإطلاق تعليقات الغزل, حيث كتب أحدهم: (شغل فاخر من الآخر) ليرد عليه آخر: (أيوة دا الكلام الصاح والرقيص الصاح). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. راقصات حسناوات يشعلن حفل طمبور ويلهبن مواقع التواصل بفواصل من الرقص المثير خلال حفلة “طمبور” بالشمالية والجمهور يتغزل: (شغل فاخر من الآخر وأيوة دا الكلام الصاح والرقيص الصاح) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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